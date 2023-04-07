前總統馬英九近期展開赴陸祭祖交流之旅，期間多次發表有關中華民國的談話，引發各界熱議。而近日就有一份最新的網路民調指出，對於這次馬英九訪問大陸的「兩岸論述」，有93％的民眾認為「滿意」，僅有7％的民眾則是「不滿意」，引發討論。

根據YouTube頻道《中天電視》6日對於「你對這次馬英九前總統這次訪問大陸的『兩岸論述』表現滿意嗎？」進行了網路民調，截至6日23時，已有近4萬人進行投票，有84％的民眾認為「非常滿意」、有9％的民眾則覺得「還算滿意」、另也有7％的民眾則是「不滿意」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「這才是人民要的和平發展兩岸百姓的健康平安的生活」、「馬總統大陸尋根祭祖和平交流，為兩岸和平萬分感謝，給您按一萬個讚」、「很有領袖氣度，以他為榮」、「感恩馬前總統回鄉祭祖，也為二岸和平交流做的太棒了」、「感謝馬總統尋根祭祖和平交流之旅，為兩岸和平注入滿滿希望」、「馬總統辛苦了！感恩為兩岸和平奔走！」。