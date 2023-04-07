美中科技對抗不斷升級，地緣政治帶來的不確定性，促使多家跨國企業將供應鏈移出海外，但大陸一名前手機經銷商表示，轉移供應鏈並非易事，更直言印度或越南生產的高階手機良率，要達到陸廠的水準需要提升200%。

南華早報報導，近年，全球智慧型手機市場經歷動盪，最直接的原因來自晶片短缺，而大陸必須進口晶片以生產高階手機。隨著美中之間的地緣政治風險加劇，跨過企業開始轉移大陸業務至海外，引發部分人擔憂大陸零組件供應商可能將失去這些企業訂單。

晶片成為美中科技戰的關鍵戰場，從電動車到航太飛機等都離不開半導體晶片。而美國聯手荷蘭、日本、韓國及台灣，限制對大陸出口半導體晶片及相關生產設備。經歷大陸嚴格的防疫措施後，蘋果公司去年透露，打算將大陸部分製造業務轉移至印度、越南等新興市場。

前手機經銷商唐奇見證了大陸手機市場的大起大落，對於供應鏈遷移至海外仍抱持樂觀態度，他表示，供應鏈轉移並非想像中的容易，大多再加工原物料都是從大陸轉口。

唐奇說，若現在印度和越南生產的高階手機良率約50%-60%，要趕上大陸必須再提高200%，這是漫長的過程，這也是蘋果iPhone新機種目前還無法離開大陸的原因。

紐約時報去年9月報導指出，在印度拓展業務的大陸公司，仍在蘋果轉移iPhone產線的計畫中扮演關鍵角色，知情人士透露，在印度大城清奈，大陸公司子公司將供應iPhone充電器及其他零組件。