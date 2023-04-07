中共海軍「山東號」航艦以編隊形式，5日經台灣東南海域，前往西太平洋展開首次航訓。國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，這不排除是中共結合早已排定的山東號遠海航訓，作為回應蔡英文總統與美國眾議院院長麥卡錫會面的一系列表態行動之一。對此，中天《張雅婷辣晚報》6日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾大陸「山東號」航艦在台海巡航的看法，年輕人一面倒，認為「如果兩岸可以和平，何必去買武器對抗對岸」，引發討論。

中天《張雅婷辣晚報》6日由「辮子妹」進行街訪，對於大陸「山東號」航艦在台海巡航，許多年輕人紛紛表示「應該是蠻擔心的吧」、「真心會擔心」、「覺得有點危險」、「這有點像是宣示的意味」、「雖然看多了，但越來越誇張的狀況還是會擔心」、「哪天進到200海里以內都不奇怪」、「他在旁邊繞繞繞，只是要讓台灣的老百姓有點警覺」。

不過也有少數民眾認為「無感，無感啦」、「我不會擔心，我只想過好我的生活」、「說實在的他們只是一種威嚇而已，真的要打的話早就打過來了」、「可能在軍演而已吧，真的要打過來總是需要時間」、「不會擔心啊，反正又逃不掉」。