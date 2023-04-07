美國財政部本週四（7）表示，不斷增長的去中心化加密貨幣市場（DeFi）威脅著美國國家安全，需要更嚴格的監管和打擊洗錢。該報告對所謂的DeFi市場風險進行了評估，為美國聯邦政府擬定更嚴格的法規和懲罰行動打下了基礎。但是報告並未提及要如何監管DeFi，幣圈人都知道，沒有固定伺服器的DeFi或者其他去中心化應用程式（DAPP）要如何抄掉可能會是一個大問題。

據《華爾街日報》（WSJ）7日報導，DeFi平台使加密貨幣投資者能夠透過線上運行的軟體彼此交易（編輯：DAPP去中心化應用程式，不需要任何伺服器），無需中央介入監督交易。由於沒有傳統金融的中介機構，例如銀行，監管機構，目前對於DeFi交易幾乎一無所知。

The @USTreasury just released a risk assessment on #DeFi illicit finance risk. A risk assessment is a study that is often the first step to regulation. Any regulation on #crypto must be compatible with the technology. https://t.co/iag84fJ67G — Perianne (@PerianneDC) April 6, 2023

美國財政部報告指出，勒索軟體駭客、（美國認為的）不良國家和其他國家安全威脅，可以利用DeFi的不透明性在全球範圍内移動資金，而且沒有人能夠察覺，從而促進了其運營所需的融資。「包括犯罪分子、騙子和北韓駭客在內的非法行為者都在使用DeFi服務來洗錢。」

財政部負責反恐和金融情報的副部長尼爾森（Brian Nelson）表示。「把DeFi服務的潛在益處納入考慮需要解決這些風險。」

財政部的建議包括，聯邦政府需要加強現有市場的監管和執法，要求平台遵守與銀行和其他金融機構必須遵循的同樣反洗錢規定。聯邦政府還需要擴大其監管權力，以覆蓋市場監管中的潛在漏洞，並與其他國家政府合作制定國際標準。

對於加密貨幣市場的不斷增長，財政部呼籲國際社會加強合作，共同解決這些問題，以防止未來出現更大的風險。為了達到這個目標，政府應當開始採取更嚴格的措施，包括加強監管和執法，並與其他國家政府合作制定國際標準，以確保這些市場能夠健康、安全地發展。

雖然加密貨幣的去中心化機制讓交易更加透明和去中心化，但也給非法分子提供了新的機會。加強監管和打擊洗錢將是未來加密貨幣市場需要解決的主要問題之一。