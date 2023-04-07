21歲男星賴冠霖2017年赴韓參加選秀節目《Produce101》，以第7名的成績成為限定男團Wanna One的一份子，知名度大開，2019年團體解散之後，他改往大陸發展演藝事業，不過他其實已半年多沒出席活動，沒想到5日現身CBA籃球賽，竟被發現整個人發福不少且星味全失，讓粉絲差點認不出是本人。

最近微博流傳賴冠霖的近況照，可見身穿紅色棒球外套的他，口罩拉至下巴處，坐在觀眾席觀看球賽，且表情相當專注，不過他的臉蛋跟身形卻看起來比以前大了一號，讓大批粉絲都嚇傻：「小賴圓潤了，還是得控制體重啊」、「剪了個憨憨的髮型真醜」、「長胖了，我都認不出是他了」、「賴冠霖你從韓國回來時不是這樣的呀。」另外，也有不少粉絲嫌他撞臉知名編劇于正，對此于正曬出減肥餐回應：「希望我瘦下來帥成賴冠霖。」形成話題討論。

賴冠霖到CBA觀賽被發現發福了。(圖/北京首鋼籃球俱樂部 微博)

變胖後的賴冠霖撞臉知名編劇于正。(圖/于正 微博)

事實上，賴冠霖本只是新北市一名國中生，2016年通過南韓經紀公司選秀，決定休學到韓國成為練習生，並參加《Produce101》選秀節目，順利成為Wanna One的一份子，從而踏入演藝圈，後來團體解散後，轉往大陸深耕，這些年來接拍戲劇、廣告跟綜藝，曝光度極高，微博擁有超過800萬粉絲。

不過他曾跟南韓原經紀公司爆發糾紛，2021年一度被雪藏，不過賴冠霖並未閒著，親赴四川深山執導公益短片《冬天和春天打架》獲得義大利羅馬獨立電影獎5個大獎，今年2月則傳出他參加北京電影學院導演系的模擬面試，還被其他考生拍到，雖不清楚是否錄取，仍可知他除了擔任藝人外，還抱有導演夢。