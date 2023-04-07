美國密西根大學日前發布研究報告，從永凍土層古人牙結石找到證據顯示，世界上最早的犛牛奶飲用紀錄是1270年左右，時值蒙古帝國時期，這是學界首度指明人類引用犛牛奶的時間帶。研究報告已於3月31日登上《自然》（Nature）旗下刊物《生物學通訊》（Communications Biology.）。

研究團隊從埋在永凍土層古人遺骸的牙結石發現蛋白質，經過化驗分析，成為古人飲用來自多種反芻動物（如犛牛）的乳汁的直接證據。研究人員也找到馬與反芻動物有關的乳汁、血液蛋白。

犛牛相關製品是歐亞大陸東部高海拔聚落居民重要的熱量來源，也是重要商品。到目前為止，蒙古與犛牛有關的早期歷史發現的證據極少，犛牛是否馴化飼養也一直未能確定。唯一發現可供辨認的考古樣本是從現今蒙古中部一處遺址（Denjiin Navtan）出土的犛牛顱骨，其年代暫時推定介於青銅器時代晚期與鐵器時代初期之間。

由於蒙古飼養犛牛的考古證據與歷史文獻均十分有限，密西根州大學這次發現的蛋白質證據，為現代人深入理解犛牛在古代的用途與拓展提供重要機會。研究報告指出，上述蛋白質是在一處蒙古帝國時期的菁英人士墓地發現，墓地位於永凍土層，保存十分完好，這也是考古界第一次找出犛牛奶的例證。

Use of proteomics by @steppebioarch, @shevanwilkin, @ja_bayaraa on permafrost human dental calculus indicates consumption of yak milk in Mongolia as early as 1270 CE. 🥛https://t.co/aUb3k0WB3E



Image Credit: Alicia R. Ventresca Miller pic.twitter.com/XQuOKgbiw7 — Communications Biology (@CommsBio) April 3, 2023

此前已有研究指出，牛奶是過去5000多年來蒙古地區的重要資源。人類最早飲用牛、綿羊、山羊甚至馬的乳汁時期均已確認，但犛牛奶的飲用起源至今很難界定。少數出土的犛牛遺跡與藝術作品，無法讓學界確知人類到底從何時、在何地開始飲用犛牛奶，犛牛奶是來自野生或人為飼養的犛牛也不清楚。

因此，這次在蒙古北部找到的蒙古帝國菁英古墓，對學界而言有如一份驚喜。密西根大學考古學助理教授凡翠絲卡米勒（Alicia Ventresca-Miller）說，研究團隊最重要的發現當屬古墓裡一名菁英階級女性，她戴著一頂用樺樹皮製成的帽子，身穿絲袍，絲袍上有一隻五爪金龍圖案。經由蛋白質分析得知，這名女性生前常喝犛牛奶，這項發現有助釐清犛牛在蒙古地區由人們長期利用、犛牛與菁英統治階級之間有何關聯。

這座古墓位於高海拔山脊線上，有「禁忌之地」（Khorig）之稱，其名緣由可能與古墓屬於菁英階級人士有關，出土的絲袍、產自磁州窯的花瓶均有五爪金龍圖案，顯示身分高貴。研究人員從這處地點埋葬的11人遺骸牙結石提取蛋白質分析，11件樣本有10件檢出常在口腔蛀牙處發現的蛋白質。

研究報告指出，這項重要發現代表犛牛奶很可能在蒙古帝國時期已有人飲用，年代大約是1270年。這個年分相對較晚，研究團隊認為，人類喝犛牛奶的時間點可能更早，但直到如今終於才有確切年代出爐。