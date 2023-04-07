美國前總統川普捲土重來宣布參選問鼎下屆總統，但他同時身揹34件起訴案件，若全被判有罪恐面臨134年刑期。前立委郭正亮6日在《國民大會》節目強調，佛羅里達州長德桑提斯民調被拉開到近3成，為不想得罪川粉，可能不會宣布參選。已經宣布參選的川普身上雖然有案，但不會在一年內定罪，反而在政治上有利於川普。至於川普的封口費案，共和黨有93％認為是政治動機，且他與柯林頓都很多風流事，結果照樣選上。

郭正亮表示，川普被起訴的不是只有一個事情，如果問的是封口費這件事，共和黨有93％認為是政治動機。那因為他後來被起訴了34個案子，還有商業詐欺、逃漏稅等，如果全部被判刑是136年！但他的商業逃漏稅，一般人還是認為有，這個加減有！還把公文拿回家看，這個也是事實。

「所以，認同起訴他，不表示就是要這樣幹！」郭正亮強調，而且這些罪，也不會在一年內定案，都不會！所以基本上，在政治上是有利川普競選總統。

郭正亮提到，而且德桑提斯，就是佛羅里達這個州長，講話這樣躊躊躇躇，口才不好！（主持人謝曜州：不像川普這麼有渲染力）就被他那個勢給壓下去了，本來差個10幾％，現在已經拉開，看到一個民調，兩個人差29％！因為川普就是比較像個梟雄。但黨內初選沒那麼早，明年11月才要選。但重點是要宣布參選，德桑提斯可能會不敢宣布參選，他還沒有宣布參選，川普已經宣布參選了。

「德桑提斯看這個勢，你幹嘛去得罪川粉？因為你才40幾歲嘛！」郭正亮指出，你得罪川粉，搞不好連2028都沒機會！你有必要嗎？所以他可能要嚴肅考慮一下，他要不要得罪川粉？而且現在很多川粉都準備要報仇，就針對拜登！而且還有人在網路上留言，說暴風女妳不是拿了封口費嗎？那怎麼還可以出庭？這違反江湖道義！所以有人威脅她，暴風女說她接到死亡威脅！

郭正亮直言，當然川普現在話說得很過分，說「我根本沒有跟她發生過關係」，這個好像就很多人不相信，「講過頭了！（笑）」但美國風流事最多的不就是川普跟柯林頓，人家不是照樣選上？川普第一次選舉的時候，坦白說就一堆這種事情。