新銳導演比佛利近日推出新作微電影《你不知道的是…》，邀來8點檔男神王凱合作。喜歡斜槓的比佛利為了演活新戲酒店妹角色，更變身制服妹，一日初體驗下海陪酒，竟遭酒客鹹豬手突襲，比佛利則淡定敬酒解圍，而戲劇初體驗，比佛利打趣說這次終於不用再為演員費心，自己可以直接到位的詮釋作品。

王凱表示，首次拍攝微電影，「劇情讓我很有感，跟比導合作讓我有很大的空間」，其中有場與孩子的對戲，讓他父愛湧上心頭，還被工作人員誤會是不是當父親了，王凱坦言，才剛走過一段刻骨銘心的愛，自己領悟許多，會將這段回憶，一直鎖在內心深處，因而拍攝一場內心失落的戲，太入戲的用後腦勺拼命的猛敲鐵門，當下感到一陣暈眩，在工作人員陪同下掛急診，所幸無腦震盪之慮。

王凱還直誇，導演很會丟球，很多場戲都沒有照著劇本走，完全跟著感覺走，其實原本沒有用頭撞鐵門的腳本，「當下我的直覺反應，想到現實生活中剛結束的感情，覺得心被掏空了，只能拼命的用後腦勺撞鐵門發洩，一直到導演喊OK了，我仍無法抽離情境，完全無痛覺，後來才開始暈眩不舒服，目前一切都好，感謝大家的關心。」

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