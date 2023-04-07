愛雅(張艾亞)擁有甜美外型跟親民大方的性格，讓她自《大學生了沒》出道後，經常受邀上談話性節目，不時也會接活動主持、廣告代言等，生活過得多采多姿，不過清明連假期間，愛雅透露因感冒只能專心休養，沒想到6日晚間點了外送卻被要求下樓取餐，造成她的困擾，詢問網友該如何解決這種問題。

愛雅在IG限時動態表示自己因為感冒不方便下樓取餐，於是請外送員送到門口的小椅子放，卻聽到對方說了一句：「妳家太遠自己來拿」，想拒絕又沒辦法，無奈徵詢網友的意見：「弱弱的問一下，外送員是不是不送上樓，我也不能怎麼辦，遇到這樣狀況，請問大家都怎麼處理好？」

外送員拒絕愛雅送餐上樓，讓她不知如何是好。(圖/愛雅 IG)

事實上，不少外送員認為將餐點送到客戶指定地點，就算完成工作，因此關於是否送餐上樓的議題，至今爭論不休，後來網友也告訴她現金付款跟給予小費兩種答案，讓她很感激。另外，網友們也關心起她的康復進度，「拍拍，身體要照顧好」、「感冒好一點了嗎」、「為什麼要這麼作弄姐姐呢。」

愛雅去年11月突然宣布嫁給認識15年的男友後，肚皮動靜頗受關注，今年2月她被《壹蘋新聞網》拍到臉蛋發福的照片，傳出懷孕一說，讓愛雅特意發IG限動澄清：「只是為了品牌試菜有點胖」，並強調一定會減肥。而實際點開最近最新照片來看，可見已瘦回瓜子臉，穿著露肩上衣的她，身材相當纖細，散發出優雅、迷人的女神風采。