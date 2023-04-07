崔慈悌攝

崔慈悌／洛杉磯隨團採訪

蔡英文總統當地時間5日會晤美國眾議院議長麥卡錫，外界關注中共是否採取大規模報復行動，對此，蔡英文表示，我們國安團隊連日來密切關注情勢，也以各種方式向她報告，所做的一切都是務必要確保我們海上船隻的安全航行，此行過程當中也做詳盡國安議題的檢查和整體情勢的預判，來確保行程的順利。

蔡英文今天在洛杉磯與媒體進行茶敘，針對此行是否是台美關係一大突破？她說，是不是突破，不同的人有不同的解讀，但在她來看，總統過境美國行之有年，在過境的時候，我們跟朋友之間也會做一些交流，這次也一樣，利用過境的機會，與朋友相互表達關心，就相互關切的議題也有實質溝通的機會，這是蠻好的過程。

媒體詢問大陸方面傳出不滿「蔡麥會」擬採取各項報復行動，政府如何因應？她說，她在出國期間，我們的國安團隊都保持關切，也密切關注相關情勢，我們所做的一切都是務必要確保我們海上的船隻都能夠安全的航行，防止中國在海上進行干擾的行為。

至於與麥卡錫選在加州見面外傳是我方溝通的結果，為何有此考量？對此，蔡英文表示， 事實上能夠見面都是好事，這次過境美國是希望能夠早一點見面交換意見，因為現在美國國會裡有好幾個關於台灣的法案在討論，國會議員有機會跟我們討論法案交換意見，「我覺得都蠻好的」，所以能在加州，能在此時見面，她覺得是蠻好的。

對於中共嗆聲是否在此次規畫過程中造成一定干擾？她說，我們在規畫行程還是以整趟達到的目標來作規畫，過境是行之有年，利用過境與美國朋友見面也是常有的事情，能夠跟美方有面對面溝通的機會，對兩岸關係的穩定及區域和平其實都有幫助，「我也希望中國方面能自我克制不用過度反應」。

此很多外媒針對中國過度反應的安全控管，認為我方作的不錯，媒體詢問這些考量當中是否也包括選舉考量？蔡英文表示，我們在規劃任何的總統出訪行程都會做全面性的評估，包括國安評估都在我們考量範圍。

但她強調，選舉和政治並不在我們的考量範圍，畢竟是總統出訪著眼還是國家重要目標的達成，所以在這次過程當中我們去做了蠻詳盡國安議題的檢查，也對整體情勢做一定程度的預判，希望這次出訪，能透過對國安情勢的全盤掌握，來確保行程的順利。