總統蔡英文出訪友邦，返台前召開記者會表示再次造訪瓜地馬拉和貝里斯感受更勝以往，強調與國際進行實質關係與法治的邦交關係同樣重要，期勉外交與國安團隊齊頭並進發展。

總統蔡英文10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，出訪中美洲友邦，回程過境洛杉磯3天2夜，今日啟程返台前與隨團記者茶敘。

蔡總統開場就向在場媒體細數這次出訪中美洲友邦的外交成果，包括出訪瓜地馬拉時，對總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）的挺台力道感到印象深刻，以及台灣和瓜地馬拉一起合作興建的醫院，也已經開始運作提供服務。

在貝里斯，蔡總統見到5年前獲取台灣獎學金的受獎生，已經從台灣學成歸國，並加入台灣的農工技術團工作。蔡總統表示，這次再次訪問瓜地馬拉和貝里斯，對友邦所傳達的熱情，感受更勝以往。

針對媒體提問，面對包括宏都拉斯的斷交，台灣發展了跟民主夥伴建交非官方或半官方實質關係，未來是否會以這樣的實質關係來取代法治的邦交關係？總統回應，與各國實際交往跟建立實質關係建立，和友邦維持外交關係同等重要，外交和國安團隊應齊頭並進。

蔡總統說，希望從跟國際朋友互動中，讓國際瞭解台灣所處的情勢、及台灣政府穩定處理所有相關兩岸或國際事務的努力。

另外，針對媒體提問，台灣與邦交國關係包括瓜地馬拉是否有生變的疑慮，總統強調，台灣政府對邦交國保持密切注意，期盼邦交國跟台灣之間關係可以更加緊密，秉持價值相互扶持精神相互外交關係。

對於昨日與美國跨黨派國會議員會晤，是否就邦交國議題向美方尋求更強力的支持，總統說雙方未談到此議題，但美方態度一向支持台灣與邦交國之間的關係。（編輯：楊昭彥）1120407