路透社報導，以色列軍方表示，黎巴嫩境內一共射出34枚火箭，其中25枚遭以色列的「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統攔截。以色列救護單位表示有一人因碎片受到輕傷。

這是以色列2006年與黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）作戰以來，來自黎巴嫩的最大規模攻擊。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計召開安全內閣會議來決定如何回應最新這波攻擊。

以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）在推特上表示，將採取一切必要措施來捍衛國家和人民。

目前尚無組織宣稱犯案，但以色列軍方發言人把矛頭指向控制加薩走廊（Gaza Strip）的伊斯蘭團體哈瑪斯集團（Hamas）。發言人推文稱：「從黎巴嫩發射火箭的是黎巴嫩境內的哈瑪斯。」

3名非以色列安全消息人士也說，據信發射火箭的是黎巴嫩境內的巴勒斯坦人派系，而非真主黨，不過咸信發射須獲真主黨同意。

以色列警方日前突襲耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）後，正面臨來自全球的壓力。警方突襲正值穆斯林齋戒月（Ramadan）期間，同時也是猶太人逾越節（Passover）前夕。（譯者：楊昭彥）1120407