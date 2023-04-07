南韓長壽團體神話主唱申彗星去年10月傳出開車酒駕被攔下，卻不配合酒測，被當成現行犯逮捕，還鬧出開贓車風波，多年優質偶像形象崩盤，6日上午他在律師陪同之下出庭，承認酒駕指控並開口道歉，最終遭檢方求處2年有期徒刑。

申彗星2007年便因酒駕被逮，未料過了15年，爆出醉到把車停在路中央，民眾看到後通報警方，卻拒絕警方幫他酒測，開的還是被通報失竊的贓車，申彗星經紀公司對此解釋藝人在醉酒狀態時，以為別人的車是自己的，後來警方也採信這項說法，不過仍依非法使用車輛跟拒絕酒測移送檢方。

申彗星6日出庭，媒體捕捉到他的憔悴模樣，可見他將帽子壓低，全程不發一語走進法院。正式開庭後，透過律師承認酒駕指控，但強調自己最近飽受恐慌障礙、人群恐懼症、憂鬱症等心理疾病折磨，為此2021年便在家休養，這段期間並未碰酒，直到2022年中狀況逐漸好轉，才會在事發當天跟故友吃飯聊心事，導致醉到不醒人事，絕非慣性酒駕。

신혜성 몇년 만에 술마셨는데 기분이 너무 좋아서 필름 끊겼다…징역 2년 구형https://t.co/vixJ33Zbiy — 연예가HOT뉴스 (@NewsKor24) April 6, 2023

至於拒絕酒測的部分，律師表示申彗星在車內睡著了，醒來卻看見警察才會拒絕酒測，但這並未影響他人的生命或是財產，請求法官從輕量刑。申彗星本人則在庭上道歉：「身為公眾人物未做好榜樣，讓大家失望了，我很抱歉，我未來會嚴格約束行為。」而最終審判結果將在4月20日宣判。

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