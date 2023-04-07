在蔡英文總統在美國與美眾議院議長麥卡錫會見引發中美台關係緊張之際，中共山東號航母悄然在台灣東部海域出現，再次展示中共運用航母做為地緣政治杠桿的策略。而就在前2天，為中共建造軍艦的造船廠意外發表核動力航母想像圖，並公開招標軍艦用核動力裝置，許多軍事分析人士認為這是對外放出建造核動力航母最為明確的訊息，等於同時宣示將以航母遏阻美軍干預台海的策略。

首先發布建造新航母訊息的是隸屬於中船工業集團的江南造船廠，它在微信公眾號發佈文章，並於海報附圖中展示了一艘直通甲板的航空母艦，外加2艘護衛戰艦。其中航母舷號標為「20」，這意味著這艘將是在建的第2艘航母。因為按舷號排序，首艘航母遼寧艦舷號16，第2艘山東艦舷號17，第3艘電磁彈射式福建艦為18，按理應該還有舷19之後才有20。

江南造船廠發出的圖文中，有一艘直通甲板的航空母艦外加2艘護衛戰艦，其中航母舷號標為「20」，這意味著這艘將是在建的第2艘航母，很可能是核動力航母。（圖／江南造船廠）

據專家指出，建造2艘直通甲板航母是最早的規劃，原計劃是1艘蒸汽彈射加1艘電磁彈射，2艘都完成後再建造核動力航母。但沒想到電磁彈射方案提前成熟且進行順利，加上美國福特級電磁彈射航母已服役，共軍高層因此大膽決定跳過蒸氣彈射直接上電磁彈射。外界也因此早就推測，中共原訂「蒸汽+電磁」的2艘直通甲反航母方案，可能改為「常規電磁+核動力」方案，亦即提前打造終極目標核動力航母。

不過，幾年來有關核動力航母是否要在政經形勢較為嚴峻的環境中起造，一直都有不少爭論，其中一種說法是認為可能再建造一艘常規電磁彈射航母，核動力航母則等第2艘常規電磁彈射航母接近完成時，視內外環境的變化再做決定。這樣的推測基於幾個因素：1是財政上的考量，因為美中貿易戰之後，大陸經濟成長放緩，未來不確定因素增多；2是近幾年航母快速擴充，艦上官兵訓練時程過於緊迫，可能影響航母運營品質，在形勢不明時宜採「行穩致遠」策略，稍為減緩擴充速度；3是避免過度擠佔其他軍種的資源，也給其他配合航母的裝備如艦載機的生產有較充裕時間精進升級。

原訂「蒸汽+電磁」的2艘直通甲反航母方案，很可能改為「常規電磁+核動力」方案，亦即提前打造終極目標核動力航母。（圖／大包CG）

不過，一則新的招標通告卻完全推翻了先前的諸多考量。在江南造船廠發出舷號20航母想像圖的隔天，大連造船廠公告招標「某型軍用船舶動力裝置」，值得注意的是得標者為中國核動力研究設計院。這很明顯地展示，即將或正在建造中的19與20兩艘航母中至少會有一艘採用核動力，比較可能是一艘常規與一艘核動力。

加速推進核動力航母的決策思維也令人難以捉摸，通常一般人都是在形勢不明或環境險惡時採取保守態度應對，但有些領導人會反而以逆向思維做決策，用更激進的策略來衝破障礙並創造有利於己方的形勢，這種做法雖然風險很大，但也可能因為高瞻遠矚且有足夠的勇氣與毅力而突破困局。只不過成敗之數往往難以掌握，若從歷史上觀察，喜好這種策略的大多是有絕對權力的專制體制領導者，而集體領導或民主體制通常比較不會在形勢不利時做出冒險舉動。

判斷常規或核動力最簡單的方式是觀察艦島上是否設置排煙道。圖為中共首艘直通甲板航母航行想像圖。（圖／微博）

當然，建造核動力航母對財力雄厚的國家來說算不上冒太大風險，但如果在短短數年中連續建造大量高技術難度的航母，需要考慮的將不只是財政的問題，因為金錢可以不斷加碼，但包括艦上官兵、艦載機飛行員等人才的培養訓練卻需要一定的時程，要在這種精密且高風險的事業上搞「大幹快上」，就得有接受災難性失敗的準備。

目前江南造船廠正在福建艦先前使用的3號船塢進行清淤作業，應該是預備迎接新的造艦任務，估計會在江南造船廠建造舷號19的第2艘常規直通甲板航母。至於新建舷號20的核動力航母，應該不會是同一造船廠，可能是正在招標船舶核動力裝置的大連造船廠承造。若從已發表的想像圖判斷，舷號20的航母艦島比舷號18的福建艦小了很多，應該是少了常規動力所需要的巨大排煙道所致。相較之下舷號19的航母艦島與福建艦相仿，因此可以判斷仍然是常規動力航母。

原來建造福建艦的船塢（圖）目前正在進行清淤，可能是要預備迎接前來進行總裝的第2 艘直通甲板航母。（圖／

核動力航母讓外界最關切的是它的核動力裝置，其實早在幾年前中共就已師法前蘇聯的做法，先打造一艘民用核動力船舶做試驗，目前這艘3萬噸的H2560核動力破冰船正由中船與中核兩大集團合作打造，造艦完成後將首先進行北極科學考察作業，其船舶核動力裝置亦將為核動力航母的試驗原型。

在山東號首次遠海訓練後，中共已經透過媒體表示很快就會看到共軍的雙航母演訓。圖為美軍雙航母演練。（圖／美軍太平洋司令部）

眾所周知，去年6月份下水的003航母福建艦已經是中國擁有的第3艘航母，它滿排水量有8萬餘噸，新建的2艘航母噸位應該會比福建艦更大。如同外國軍事專家猜測，很有可能會達到10萬噸級，因為這對中國的造船工業來說已不是什麼難事，趕上美國尼米茲級與福特級的噸位應是中國航母發展必經之途。隨著航母艦隊群的快速增加，加上中美關係快速惡化，未來在南海或西太平洋應該很快就會見到雙方航母戰鬥群擺開陣式相互較勁的場面，這對全球地緣政治而言將是個全新的局面。