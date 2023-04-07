111學年JHBL國中籃賽決賽女甲級A組戰局，尋求3連霸的北市民族，6日94比77擊敗新北永和，決賽2連勝獨走，也收下開季7連勝、跨季12連勝，只要7日再贏目前1勝1敗的苗栗大倫，或輸給大倫但輸分在33分以下，民族都可排小組前2晉4強。

民族此役4人得分上雙，國二前鋒洪語暄生涯新高20分、7籃板、6助攻、3抄截，林念臻17分、4籃板、5助攻、4抄截，吳欣穎15分、9 籃板、6 助攻、4抄截，陳柔安12分、6籃板、5助攻，教練許秀勉說：「3、4兩節主要在磨替補、提升板凳深度，分數才被趕上，但整體而言，不滿意她們的表現，有點打得太急。」

是原住民太魯閣族的洪語暄，來自花蓮西林國小，且出身運動家庭，她說：「爸爸過去是田徑跨欄選手、媽媽打手球，哥哥在日本高中打棒球，姊姊現就讀拔河名校台北市景美女中，是拔河校隊，我是家中老么，也是全家唯一打籃球，現在身高約167公分，希望未來可飆破175。」

洪語暄並說，她與目前效力花蓮自強國中的馮家姊妹檔馮佳祺、馮佳萍，懷生國中的張子晴，當年都是西林國小女籃隊友，決賽首場賽事遭遇自強，洪語暄有跟馮家姊妹簡單問候，場上各自揮灑。