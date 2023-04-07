為落實《身心障礙者權利公約(CRPD)》及《國民體育法》精神，保障身心障礙國民運動權，教育部體育署委請國立台北教育大學教授楊凱翔及其團隊，製作18堂「身心障礙運動指導者暨相關專業人員線上增能課程」，今年已上架教育部特殊教育數位課程平台及e等公務園+學習平台，邀請各體育專業人員、運動教練、教師及有興趣的行政人員上線學習，一同保障身心障礙國民運動權。

體育署表示，依據《身心障礙者權利公約(CRPD)》第30條規範，政府應鼓勵與推廣身心障礙者參與主流體育活動，確保身心障礙者有機會組織、發展及參與身心障礙者特殊體育活動，並在與其他人平等基礎上，鼓勵提供適當指導、培訓及資源。本次課程邀請醫學、特殊教育、適應體育、體育運動等專業師資，並由中華帕拉林匹克總會、中華民國聽障者體育運動協會、中華民國智障者體育運動協會及中華運動禁藥防制基金會協力製作，內容涵蓋「身心障礙者運動概論」、「常見障礙類別運動指導觀念」、「身心障礙競技運動發展」及「動態術科課程」等，期加深實務場域指導者指導觀念，促進身心障礙國民運動參與機會及品質。

輪椅籃球國家代表隊隊長呂駿逸、輪椅擊劍及輪椅籃球選手兼YouTuber 「Leo」何秉錡（Chairman椅人），也特別參與本次課程製作，呂駿逸參與拍攝身心障礙運動指導觀念概述醫學篇課程，闡述自身運動參與熱情，並分享車禍意外後重返競技舞台的心路歷程；何秉錡則擔任輪椅運動指導實務課程學員，全程參與錄製，選手們期待透過現身說法及親自參與，號召國人共同支持身心障礙者參與運動。

體育署認為，保障身心障礙國民運動權，需大家攜手投入，除了線上學習，也創設「愛運動動無礙：身心障礙運動資源分享區」臉書社團，歡迎民眾透過交流、互動與分享，讓每一顆愛運動的心，都能無障礙參與。