華爾街股市主要指數今天多半收高，市場明天將因耶穌受難節（Good Friday）休市，代表投資人得等到10日才能依據重要的3月就業數據來進行交易。

道瓊工業指數微漲2.57點或0.01%，以33485.29點作收。

標準普爾500指數上漲14.64點或0.36%，收4105.02點。

科技股那斯達克指數上揚91.10點或0.76%，收12087.96點。

但費城半導體指數下跌14.21點或0.46%，收3071.77點。（譯者：楊昭彥）1120407