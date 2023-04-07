台中市靜宜大學二年級林姓女學生3月29日離開學校宿舍後，30日搭上從桃園機場飛往英國倫敦的班機，卻在抵達泰國曼谷的時候未轉機，至今和家人失聯長達多天，警方隨後循線追查得知，目前她已入境緬甸仰光，疑似是為了進入「KK園區」，至於是否被詐騙集團引誘或遭人蛇集團控制，目前尚不排除可能性。

林姓女學生起初與家人約好清明連假返鄉，孰料之後和家人失聯，而媽媽打電話到女兒的手機，卻發現是對方的前男友李姓男子接聽。隨後李男得知林女失聯，也協助女方家人一同到學校宿舍找人，結果發現房內有一個新的手機空盒，幾經詢問下才了解到林女已申辦新門號。

不過，據《ETtoday新聞雲》報導，林女的前男友有詐欺案件前科，此前才被女方告知要出國，而他在得知對方失聯後也相當擔憂。報導指出，林女疑似是為了進入「KK園區」，出於掩人耳目，才會先行入境緬甸仰光，但確切的原因警方仍在釐清當中

另據《中時新聞網》報導，林女是4月1日拜託友人跟身在台灣的家人報平安後才失聯，而警方調閱相關監視器畫面後研判，林女是隻身出國去緬甸仰光，目前仍在境內；由於當地沒有台灣警方的聯絡官，必須透過刑事局駐泰國聯絡官協助釐清她的下落，至於林女是否被詐騙集團引誘或遭人蛇集團控制，目前未排除可能性。

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