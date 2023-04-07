失聯9天的台中靜宜大學女大學生，目前確定她入境了緬甸的仰光，但對於她為何會突然跑去緬甸仍是一團謎，警方發現她在3月底搭機要去倫敦，但卻在泰國曼谷轉機入緬甸，如今持有她就手機的前男友則稱曾提醒女大生，而警方也表示目前仍不排除人蛇集團誘拐。另外女大生的臉書在7小時前突然換了一張比YA的大頭貼，也讓家屬質疑她的社群軟體恐被控制。

失蹤女大生將舊手機留給前男友，自己買了一支新手機後失聯，警方也調查她原本30日曾傳早安圖給媽媽，更表示自己清明連假將回家，沒想到媽媽接下來就連絡不到她，發現女兒的手機竟然在自稱前男友的李姓男子手中。2日家屬與李男到林女租屋處查看，就發現房子裡面已清空，只剩新手機的盒子，因此趕快報警如今發現女大生拿著前往倫敦的機票，但卻在泰國曼谷轉機到了緬甸仰光。

因此被懷疑恐是成為豬仔，被人蛇集團控制到東南亞打工了，而李姓男子則表示，他和女大生上個月才分手，林女將手機交給他使用，並曾告知要出國，他有提醒林女不要被騙，並感覺林女已不在台灣。但因李男有詐欺前科，因此警方對李男所言持保留態度，目前仍不排除林女可能遭人蛇集詐騙到緬甸。

《三立新聞網》也報導，就讀大二的女大生在7小時前突然更換臉書大頭貼，換上了一張比YA的手勢，也讓家屬懷疑女大生的社群網站恐也被控制了。而國際人權救援組織也證實，女大生已經入境緬甸仰光，很有可能將前往緬北，並透露緬甸近日也有人發出求救訊號，若女大生可以聯繫上他們，他們才可以幫助她。

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