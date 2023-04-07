女星大S（徐熙媛）和前夫汪小菲2021年離婚，孰料雙方去年11月又因為談不攏贍養費在社群平台隔空開火，而汪小菲本月1日終於在放話「要到台灣接回家人」的4個多月後，被網友發現抖音的IP位置顯示台灣，隨後S媽（黃春梅）證實，對方確實來台。另據資深狗仔葛斯齊指出，雖然兩家人已不存在姻親關係，但汪小菲仍會叫S媽「丈母娘」。對此，汪小菲的媽媽張蘭也回應了。

一名網友在張蘭直播帶貨期間詢問，「妳兒子管大S媽叫丈母娘，妳不生氣啊？」起初張蘭回應「他願意叫就叫唄！我也支持他這樣叫」，孰料話鋒一轉卻說，「丈母娘都70多歲了！老人家嘛！見一眼少一眼！」一番說詞讓不少網友紛紛傻眼，質疑根本就是在詛咒。

張蘭表示，「丈母娘都70多歲了！老人家嘛！見一眼少一眼！」（圖／翻攝自微博）

張蘭表示，「丈母娘都70多歲了！老人家嘛！見一眼少一眼！」（圖／翻攝自微博）

據此前葛斯齊曝光的跟拍影片，可以看到汪小菲本月2日晚間和S媽準備一同搭車，還開門請對方先入座，並稱「丈母娘上車唄」，直到S媽和家人即將抵達大S豪宅的樓下之際，卻見汪小菲提前下車，而葛斯齊對此也猜測，汪小菲也許是刻意避開豪宅，避免觸景生情。

對於汪小菲依舊稱S媽「丈母娘」一事，葛斯齊也說「我感受到他們兩個之間依舊的稱謂，以及不變的身分」、「所以有些微博上面的對罵，很多很多我覺得是情緒2個字，心底是認為家人」。

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