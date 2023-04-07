111學年JHBL國中籃賽決賽男甲級A組6日有戲劇性戰局，衛冕軍北市金華後兩節拉出48比30攻勢，克服上半場落後6分的困難，最終88比76擊敗北市信義，繼複賽後對戰2連勝，隨後再拜北市大安爆冷62比60氣走苗栗明仁之賜，金華2連勝篤定排小組第一，提前晉級4強，也是隊史15度前進JHBL男甲4強，尋求隊史第7冠；4冠得主但上季掉第五的明仁，則吞2連敗，確定分組墊底，連2季無緣4強。

金華上半場40比46落後，第3節拉出27比16攻勢，反以67比62超車，這波攻勢張為甯個人包括1記三分球就攻下12分，末節則換隊友莊立安個人秀，他連拿6分，最後又拋球給隊友幸宇勝空中接力上籃，等於第4節開局連8分都跟他有關，助隊75比62擴大差距，一度88比70 領先18分，最終12分勝出。

金華張為甯先發打26分鐘拿18分、9籃板、4抄截，幸宇勝則是11分、11籃板「雙十」外帶4助攻、2抄截，莊立安8分、周佑承9分、7籃板、4助攻，教練吳正杰說：「前半場面對信義盯人、區域交互，我們外線投不進，第3節起把握機會，得以突破，張為甯跳出很重要，末節則莊立安接管比賽。」

張為甯的前國手父親張憲銘全程觀戰，張為甯卻是低調看待第3節個人演出，莊立安則繼昨天決賽階段首戰拿新高17分後，今天再有亮眼表現，特別是最後與幸宇勝的絕妙搭配，他說：「是想讓幸宇勝來個『Alley-oop』第一時間空中補籃，但幸宇勝很客氣，只是挑籃。」