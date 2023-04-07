111學年JHBL國中籃賽決賽女甲級B組戰局底定，上季亞軍台南永仁、外卡賽晉級的北市懷生，6日各自擊敗台中漢口、桃園大成，雙雙2連勝篤排小組前二，提前晉4強，7日爭本組第一以及8日4強決賽籤位，永仁隊史17度晉JHBL女甲4強，強力尋求第11冠，懷生則是第18度4強，力拚繼82 、103學年後的第3冠。

永仁上半場53比29就逐漸擴大優勢，一度領先超過30分，最終87比63贏球，國二前鋒邱芷媗三分球分球7投中2再飆生涯新高33分、10籃板「雙十」，連兩場得分破20，教練時超傑誇她開竅，節奏掌控OK，174公分中鋒周妘16分、10籃板也「雙十」，一樣明顯進步，主控蘇衡新高9助攻，替補林宇榛8分、10籃板，林冠彣 10分、7籃板、2抄截也很稱職。

禁區「邱周配」愈上手，兩人說，希望身高、球技往後都能雙軌再提升，教練時超傑說，幾名板凳表現愈來愈有樣子，放眼未來，肯定好事。

漢口「一姊」賴沛芸20分、11籃板、12抄截，2度「大三元」外帶5助攻，林妘榛21分、9籃板，但吞下2連敗，7日將與同戰績的大成搶分組第三。

懷生、大成前三節膠著，交互領先差距未過5分，36比36後懷生5比0攻勢結束本節，以41比36進入第4節，再追加一波12比2猛攻，48比38不再給大成機會，大成謝欣宴、陳豫雖各回敬三分球，終場前2分15秒47比52再進逼，但懷生強拉7比0尾盤，最終59比49勝出。

懷生4人得分上雙，「一姊」陳姿宸17分、7籃板、5助攻，國二前鋒蔡佳熹13分、10籃板，張善筑10分、19籃板都「雙十」，國二後衛張子晴2記三分彈拿10分。

教練何素青說：「大成3人輪流高強度防守，專人盯我們主控陳姿宸，她很容易煩，節奏就亂，我要她別再擺脫，那很費神費力，索性繞一邊去，多少收效，決勝期就是。」

大成謝依臻15分，吳紜禎9分、12籃板，陳豫、謝欣晏各2記三分球各得11、6分，教練宋然診肯定子弟兵表現說，高度差懷生太多，禁區攻守失序，仍能一路威脅懷生，委實不易，雖無緣4強，但以球員表現為傲。