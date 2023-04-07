路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）現在就在中國。他們敦促北京發揮對俄羅斯的影響力，以助結束在烏克蘭的戰事。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）上週也剛訪問北京。

波瑞爾（Josep Borrell）上月表示，他「很快」就會造訪中國，並稱北京與莫斯科的夥伴關係有其極限，儘管中俄官方宣稱彼此友誼沒有上限。（譯者：楊昭彥）1120407