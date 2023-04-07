北市警信義分局三張犁派出所日前凌晨3時許，在松壽路執行夜店守望勤務時，發現一名32歲張姓男子違規穿越道路與汽、機車爭道險象環生，員警立即上前攔查，請張男出示證件。

不料，滿身酒氣的張男得知自己違規過馬路，將被警方開單舉發後，情緒開始激動，抱怨自己工作一小時才1450元，剛下班就被罰「你會開心嗎？」，接著又叫員警你們反攻大陸啊，並語無倫次扯說1949中華民國成立武警等，讓員警只能好言安撫他的情緒，經耐心勸說後張男才收下罰單悻悻然離去。

信義分局統計，今年從1月1日至4月5日止，在松壽路上已取締「行人違規」222件，「車輛未禮讓行人」15件，及其他車輛爭道行駛、未依規定轉彎或變換車道交通違規682件。為防制交通事故，除加強取締行人違規外，也提醒駕駛人行經路口或行人穿越道，應暫停讓行人優先通過。

信義分局表示，用路人應遵守交通規則以保障自身安全，才不會遭取締造成荷包失血，若對罰單有疑義時應保持冷靜，採取合法申訴途徑，警方將持續針對易肇事路口、路段等處所加強執法取締。

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