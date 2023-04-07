時報周刊CTWANT三月九日晚間直擊YouTuber 77老大帶著長腿辣妹吃完高檔牛排後轉戰旅館續攤，新聞曝光後他大方認愛，解釋是帶著女友提前慶祝情人節，坦承因為外甥布萊恩目前住在他家，怕吵到對方才轉往汽車旅館，算是另類曬恩愛，此舉也被粉絲認為「超MAN」；而本刊也接獲讀者爆料，指77老大的女友，正是身材姣好的正妹網紅「Vivi書庭」。

在約會消息曝光後，77老大大方認愛，還承諾下次若再遇到他可以拍個夠。（圖／取自77老大IG）

讀者向本刊爆料兩人是在2021年前就認識，發文和動態時常相似，包括出國遊玩也都是同一時間，不過本刊觀察發現兩人在三年前就一起合作拍攝影片「懶人豐胸法！更挺更大，兩個月大一個罩杯！？」並發佈在77老大頻道，影片中，兩人互動時果然出現甜蜜粉紅泡泡。

讀者爆料77老大的正妹女友是網紅「Vivi書庭」，常在社群分享性感照展現好身材（右圖），日前PO出出遊照，身上的服裝正是本刊直擊兩人約會當天穿的那套。（圖／取自Vivi書庭IG）

77老大在被本刊拍到甜蜜約會後，當晚就在IG上認愛表示，「那天是去吃飯提前過情大節！本來是要直接回家的，但外甥布萊恩住在我家，我怕吵到他，他現在已經一直被我罵了，哈哈！」當晚Vivi穿著桃紅色上衣、白色休閒腿褲，露出修長美腿令人印象深刻，而Vivi的社群上也在不久前PO出穿著同一套衣服的外出美照。

早在三年前77老大就與書庭合拍過「豐胸影片」。（圖／取自77老大YT）

本刊也發現兩人還共同養了幾隻貓咪，其中一隻奶油色曼赤肯貓咪Miso女方就稱為「MY BABY」，更為牠開了自己的社群，幾隻貓咪也經常出現在77老大和Vivi的社群上，靠著貓咪隔空放閃。除了是網紅、外拍模特兒，Vivi也因為長腿加上傲人上圍登上過節目《國光幫幫忙》成為「國光女神」，私下她更不吝嗇分享自己的好身材，IG上經常貼出性感火辣的照片，只能說77老大真幸福。

書庭幫心愛貓咪開的社群分享的照片，也出現在77老大的社群上，算是另類偷放閃。（圖／取自77老大IG）

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