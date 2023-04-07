蔡英文總統於3月12日植樹節南下南投，赴鳥嘴潭人工湖參加「112年森活圈植樹節活動」，除了種下原生樹種外，更宣告將在枯水期努力清淤，積極投入各項水利工程，此說法看在動保和環保團體眼中卻無比諷刺。環團控訴，鳥嘴潭挖出的300萬立方公尺土方全都違法傾倒至附近的大肚溪，嚴重改變河道並破壞石虎、巴氏銀鮈等珍貴生命棲地，讓當地生態成為鳥嘴潭的犧牲品。

3月24日下午，記者抵達南投縣草屯鎮雙十吊橋，此為國內最長的吊橋，全長360公尺，過去因火紅的橋身映襯青山綠水美景而得到觀光客青睞，俯視而下還能見到清澈見底的大肚溪，但曾經璀璨的大自然風貌如今被埋沒在灰石礫土中不見蹤影。

石虎保育協會理事長劉威廷表示，協會在追蹤石虎時，意外發現中水局未經環評就將百萬立方公尺土方填入大肚溪，但協會多次檢舉都未獲回應。（圖／黃威彬攝）

在吊橋上放眼望去，過往閃閃發亮的溪水早已不知所蹤，舉目所及都是灰白色的大小砂石，大型機具在河床上穿梭忙碌，一台又一台的土方則被載運來此處堆放，水下生物的家和動物的棲息地都在怪手揮舞下被剷平，殘忍畫面讓動保團體無比憤怒。

「中水局（經濟部水利署中區水資源局）根本是早有預謀，鳥嘴潭挖出來的土方就是要往大肚溪填，根本沒經過任何環評程序。」石虎保育協會理事長劉威廷憤怒表示，鳥嘴潭人工湖原意是要調節中部用水需求，其總面積高達283公頃，2019年8月開始動工。

劉威廷提到，鳥嘴潭全區有六大湖區，主導工程的中水局承諾會將土方放在最後動工的人工湖，或將有價土方運往土資場變賣，並承諾「沒有放的地方就停工」，官員的保證言猶在耳，實際上卻為了完工而不擇手段，甚至不惜犧牲大肚溪生態。

「我們那時在追蹤石虎，就發現有工程車在河床倒土。」劉威廷說，協會去年在追蹤石虎個體時，該石虎的活動範圍包括鳥嘴潭工程區，仔細調查後驚覺工程車將大量土方傾倒在大肚溪河床上，而協會去年8月揭發此事，中水局表面承諾將停工，工程卻仍持續進行，傾倒土方的行為更「向上溯源」，連大肚溪的上游河床都被土方填平。

劉威廷提到，根據中水局提供的資料，目前約有300萬立方公尺的土方進入大肚溪，官員希望颱風或大雨一來，這些土石便會被沖刷得乾乾淨淨，但大量土方進入下游，恐導致溪水濁度增高和淹水機會增加，對動物的影響則更為劇烈。

「陸上的石虎、水中的巴氏銀鮈棲息地都不見了，然後現在一直在談復育真的是很諷刺。」劉威廷說，鳥嘴湖工程嚴重影響石虎居住地，石虎更加依賴河川廊道，牠們會在此覓食休憩以及藏身樹上躲避流浪狗，巴氏銀鮈則生活在特殊的辮狀流中，砂土填平了牠們的家，水中和陸上生物面臨的難關同樣險峻。

鳥嘴潭上百萬立方公尺土方被傾倒進大肚溪，導致河床棲地大面積消失，嚴重影響石虎和巴氏銀鮈等生物的居住環境。（圖／讀者提供）

眼見動保和環保團體的怒火越燒越旺，中水局開始將同屬水利署的第三河川局拉下水，稱填土工程有向三河局提出申請，確保填補土方不影響防洪、河道功能，更聲稱是因2021年8月洪水沖壞北勢堤防道和運輸便道才規劃填土，但中水局早在2021年初就已向三河局提送河川公地使用的填土申請，睜眼說瞎話的行為讓人無比心寒。

「政府挺他們啊，連環保署都不說話，他們被罵時出來開開會、交交報告就可以敷衍過去。」劉威廷提到，面對大眾的質疑，中水局始終以合法申請等說法敷衍了事，今年植樹節更請來蔡英文站台，宣示鳥嘴潭工程「違法硬要幹」的決心，協會接下來將寫出告知書給環保署，希望相關單位亡羊補牢，還給當地生物生活空間。

本刊致電中水局副發言人洪信彰，其辦公室人員承諾會轉告回電，但至截稿前未獲回應。而立法委員陳椒華3月22日曾針對此事召開會議，中水局當時表示，該工程有向三河局提出申請，確保填補土方不影響防洪、河道功能。三河局在會議上則說，河道填土工程旨在保護堤防與橋墩，河川局會審慎評估不讓填土影響河道安全，也會進一步了解每處工程河段是否可再調整填補工程與量能。

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