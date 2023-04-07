鳥嘴潭人工湖工程是為解決中部用水而動工，民進黨政府視其為重大政績不斷宣傳，蔡英文總統更在植樹節時前往站台，但該工程違法傾倒土方進大肚溪，嚴重破壞當地生物棲地，石虎被迫離開家園，甚至跑到50公里外的海邊遭到路殺，鳥嘴潭違法傾倒的廢土也導致瀕危魚類「巴氏銀鮈」常棲地辮狀流消失，粗暴做法讓環保團體氣憤至極。

據了解，南投縣府近年為保護石虎而祭出獎勵方案，農民採取友善方式耕作，每公頃最高核發獎勵金2萬元，若配合架設自動相機監測到石虎，可再核發獎勵金1萬元，南投也成為石虎的重要棲地，大肚溪流域則經常看見石虎出沒的身影。

但石虎保育協會發現，自鳥嘴潭人工湖在2019年8月間動工以來，石虎路殺頻率大幅增加，許多「不該是牠們出沒的地方」都發現石虎遺體，連遠在50公里外的彰化都驚傳悲劇。

「伸港海邊、台中市區甚至高速公路上都有石虎被路殺，這個頻率太高，分布範圍也廣的太奇怪。」石虎保育協會理事長劉威廷提到，去年的石虎路殺頻率為歷年來最高，而大肚溪下游支流在2019年7月前的路殺紀錄是6筆，2019年7月至今的石虎路殺次數卻高達近20筆，總體暴增3倍之多，合理懷疑是鳥嘴潭工程破壞棲地，以及去年中開始將土方填平河床造成的影響，施工單位中水局卻堅稱「並無此事」。

面對質疑，中水局認為「培厚前後石虎是有增加的」，並在2022年4到6月的監測報告中提到，石虎常出沒之範圍的大肚溪南岸高灘地工程大致完工，對石虎干擾大幅降低，所以石虎在動物通道「被拍到數量微幅上升」。

但石虎保育協會審視詳細資料，發現中水局在去年12月提供了2022年通道自動相機監測成果表，當中6月的資料不翼而飛，7、8月更是「全年使用次數最少的月份」，石虎增加說法根本是「睜眼說瞎話」。

鳥嘴潭人工湖動工後，石虎路殺事件暴增，去年更是歷年路殺案最高的一年，讓動保人士心痛不已。（圖／翻攝石虎保育大使 阿虎加油臉書）

除了石虎外，僅存於大肚溪的巴氏銀鮈棲息地也遭受嚴重影響，巴氏銀鮈在2017公布的「台灣淡水魚類紅皮書目錄」中被列為極度瀕危等級的名單，牠們體型嬌小、最長約10公分，且身體微微散發銀色光芒，靈動閃耀的外表有如河中精靈，水利署近年一直大力宣揚為復育巴氏銀鮈所做的各種努力，實際作為卻大相逕庭。

「中水局帶教授去看已經傾倒的地方，他當然會說這邊不是棲地啊。」劉威廷提到，巴氏銀鮈以大肚溪的辮狀流為棲息熱點，而土方填平了辮狀流，中水局卻聲稱此處本就不是巴氏銀鮈偏好的棲地，更找來國內研究巴氏銀鮈的教授背書，但協會實際詢問，這才發現中水局是在傾倒土方後才找來教授，教授看著面目全非的河床，自然認為並非巴氏銀鮈習慣的環境，倒果為因的說詞再次激發動保和環保團體怒火。

雙十吊橋過去因位處青山綠水中而備受觀光客青睞，但如今吊橋旁的大肚溪被土方填平，舉目所及都是灰白色的大小砂石，生物棲地也受嚴重影響。（圖／翻攝GOOGLE EARTH、讀者提供，CTWANT合成）

劉威廷說，協會曾向環保署檢舉告發違法傾倒廢土行為，環保署卻回應這屬於「水利法及河川管理辦法管轄，應由該法主管機關確認是否符合規定」，甩鍋、踢皮球的態度讓人幾乎忘記環保署的主管職責，協會目前則與更多環境友善組織一起串聯發聲，希望能喚起大眾對野生動物棲地的關注，還給這些寶貴生命得以安身的家。

本刊致電中水局副發言人洪信彰，其辦公室人員承諾會轉告回電，但至截稿前未獲回應。而立法委員陳椒華3月22日曾針對此事召開會議，中水局當時表示，該工程有向三河局提出申請，確保填補土方不影響防洪、河道功能。三河局在會議上則說，河道填土工程旨在保護堤防與橋墩，河川局會審慎評估不讓填土影響河道安全，也會進一步了解每處工程河段是否可再調整填補工程與量能。

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