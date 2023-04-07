文創業界形容，此修正草案是大利多，可提高更多大型企業、天使投資人進場投資意願，看好金控、電信等大企業最有可能加碼投資，將根本改變國內影視音產業的生態與規模，有助於產出更多優質大製作對接國際大市場，循美國、韓國大企業投資文創商模，打國際盃。

文策院董座蔡嘉駿直言，企業或個人投資文創，常因為回收慢、風險高多所猶豫，也很難通過董事會的風險評估，最後就變成個人投資或捐贈，或以企業行銷、ESG為名編列預算，投資額頂多數百萬元。未來文創法修正草案經立院審議通過，以稅賦優惠降低投資風險，可鼓勵更多企業與大戶進場，投資製作成本較大的影視音等內容產業。

他看好電信、金控業會是第一批投資文創的金主，電信業需要內容吸引用戶打商戰，投資內容可創造綜效，國外金控作法是將文創納入投資組合的一環，擬定5至10年計畫。而對文創業來說，企業投資從商業考量，有助於更多內容貼近市場。

瀚草文創董座湯昇榮表示，文創法修正草案擴大企業與個人投資，是創作者最好的後盾，將使影視音產業躍進。國內文創業面臨國際激烈競爭，需要更多資源提升內容製作規模與質感細節，對接更大市場躋身國際。對照美國、韓國作法，提升文創業位階至國家戰略產業的高度，讓更多國際型企業投資文創，甚至一起打天下，建立產業新秩序。

文化部修正文創法，主要為促進我國原生文化內容智慧財產開發、產製及流通，公司或有限合夥事業等營利事業，投資以影視音及臺灣內容為核心發展的戰略重點文創產業，文創公司或有限合夥事業、專案，並達2年以上，可在投資額20％以內，自有應納營所稅年度起5年內，每年最高抵減所得稅額總額50％。

再者，個人亦即天使投資人，投資高風險新創公司或有限合夥事業，以及由國發基金共同投資的專案，現金投資50萬元，並持有達2年以上，可在投資額50％以內，自持有屆滿2年的當年度個人綜合所得總額內減除最多300萬元。