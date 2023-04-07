今（7）日受鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨；北台灣轉涼，今晨最低溫在基隆13.6度，白天高溫剩下19度。下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動跡象，有機會發展成今年第1個颱風「珊瑚」。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今日受到鋒面雨帶影響，台南以北、東半部有局部陣雨，高屏亦偶有零星飄雨機率；北部明顯轉涼，各地氣溫：北部14至19度、中部15至23度、南部19至28度、東部16至27度。

明（8）日鋒面遠離，西半部多雲時晴，花東偶有零星短暫雨；白天氣溫微升，各地早晚偏涼。下周日至周五（9至14日）連續6天晴朗穩定，氣溫逐日回升，北部高溫升至30度、南部則有35度。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬及美國模式模擬皆顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動跡象，有發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率，待持續觀察。