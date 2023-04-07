泰緬邊境長期有偷渡的不法情事，圖為泰緬第一友誼大橋。（警方提供）

上月底合肥4名高職生受求職詐騙，從雲南偷渡至緬甸被救回，事後合肥許多學校都在群組要求教職員對學生多宣導，別輕信海外輕鬆高薪工作機會。（取自緬甸中文網微信公眾號）

靜宜大學20歲林姓女大生被母親報案失蹤後，警方查出她獨自搭機至泰國後又轉往緬甸仰光，家屬擔心她安危，且恐怕被吸收從事電信詐欺等不法，我國檢警已轉報駐外人員協助查處。雖然女大生不見得是被「拐賣」人口販運出去，但瞞著親友千里迢迢至緬甸，恐有不少隱情。無獨有偶，上月大陸合肥也有4名高職生被網友誘拐，偷渡至緬甸，經家長報案，公安在緬甸佤邦邊境救回學生。

林姓女大生上月29日與母親失聯，沒回桃園過連假，母親打電話找不到人、至其台中租屋處也撲空，才發現女兒已換手機，但手機卻沒開機。林母報案，並在地方臉書社團發文協尋，擔心女兒遭人口販運。經警方調查，女大生上月30日就搭機出國，原本是前往倫敦班機，卻在泰國轉機時跳機入境曼谷，再轉機至緬甸，持護照進入仰光，此後無出境紀錄。

女大生行蹤成謎，無法排除是前往緬甸從事不法「淘金」，而緬甸東南部城鎮「苗瓦迪」內就有許多武裝部隊把持的電信詐欺園區，其中又以會活摘器官買賣的「KK園區」最惡名昭彰，若女大生目的是苗瓦迪，我國要從園區裡救人回台，恐非易事。

去年夏天，我國發生海外求職詐騙潮，最多被拐去的是柬埔寨西港，其次就是緬甸，而在柬埔寨案爆發後，柬國承受莫大國際壓力，開始「整頓」電詐園區，有跡象顯示許多詐團轉移陣地至緬甸苗瓦迪重起爐灶，為此我駐泰聯絡官與泰國警方、移民當局，特地至泰緬邊境開專案會議，嚴密監控試圖偷渡的不法分子，期間透過管道救回許多在緬國人，經曼谷轉機回台。

儘管如此，苗瓦迪的詐騙園區仍猖獗，持續用各種手段招募新血，其中兩岸犯罪集團主持的園區，因為要騙的多為大陸人，仍偏好找大陸與台灣人加入，且有誘騙涉世未深學生的趨勢，上月安徽合肥就有高職生被拐，偷渡至緬甸。

根據央視上月報導，安徽合肥新站高新技術産業開發區管理委員會3月20日晚間發佈通報稱，新站高新區工貿高級技工學校4名男生，在實習期間受人誘惑私自出境。經合肥新站高新區工作組多渠道工作，4名學生後來已從緬甸安全返回大陸。相關調查工作正在進一步展開。

綜合陸媒報導，4名學生名男生，在實習期間被網友以「出國務工三月暴富」引誘，輾轉從雲南西雙版納偷渡到緬甸，其中1人才16歲被勸返，經合肥與雲南警方、中國駐緬甸大使館等有關當局查處，順利在緬甸邊境攔獲3名學生，已從緬甸安全返回大陸。

其中1名學生的家長告訴陸媒，孩子老實孝順，說在合肥學習，畢業後要好好賺錢，失聯期間，他每天都擔心得睡不著覺。而合肥許多學校，在事發後也在微信群組提醒教職員，要多向學生宣導，尤其是正在校外實習的學生，多一點警惕心，別輕信海外高薪、輕鬆工作機會，否則可能失去人身自由或生命財產安全。

至於靜宜女大生的案子，我國官警說，雖然目前不知她去緬甸的目的為何，不過海外求職詐騙確實仍在進行式，且涉世未深的學生，更容易被高薪誘惑出國從事不法；而且就算沒人拐騙、當事人自願，我們國家也不應讓國人去海外犯罪。