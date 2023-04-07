腎臟是人體重要的排毒器官，越來越多人知道中草藥可能會損害腎功能，腎臟科醫師江守山表示，強調天然的草藥更可能傷腎，尤其若中醫師告知該藥須自費時，傷腎的可能性較高，因為中藥的方劑若使用昂貴的礦物類中藥，如硃砂，因價格昂貴，健保的科學中藥根本不給付，而長期服用硃砂會導致腎衰竭。

江守山在《下班經濟學》表示，某些中西藥物會傷害腎功能，以西藥而言，非類固醇止痛藥會傷腎，若常吃止痛藥的民眾，一年應檢查一次腎功能。以中藥而言，「並非天然的最好，反而天然的草藥最容易影響腎功能。」

他說明，中草藥有些含有天然礦物成分，例如硃砂，被中醫被認為具鎮心安神的功效，多用於治療心神不安、失眠等症狀，但長期服用硃砂可能導致慢性汞中毒，對腎功能影響非常大。

他表示，硃砂每台斤要價8000元，健保給付的科學中藥根本無法用到硃砂，「因此，若聽到中醫師要求自費支付中藥價格，最好有所警覺。」