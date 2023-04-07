台灣大學雙主修畢業，曾經在知名高科技公司任職的王姓男子，應家人要求返回家中經營報關行工作後，因報關行股權爭議與母親爭吵，前年他持空氣清淨機把母親重擊後掐死，一審判處無期徒刑，台灣高等法院二審日前改判13年，由於他羈押期將屆，高院提訊他，他希望法官讓他交保讓他與哥哥談和解事宜，但檢方反對讓他交保，庭末，法官諭知合議庭評議後裁定。

本案是因基隆一家報關行負責人的王男，有吸食毒品惡習，平日與許姓母親同住，母子共同持有報關行股份。2021年6月起，王男打算把股份賣給母親，換取330萬元現金，2人多次為此發生爭吵。

同年7月9日案發當天，王男施用毒品後，凌晨在母親臥室門前以蠟蠋燃燒地毯，將母親逼出房門，接著拿起空氣清淨機連續重擊母親，接著還用手掐住母親脖子，最終導致母親因頭部重創引發中樞神經衰竭，當場死亡。

次日報關行員工上班時發現大門深鎖，便聯繫王男沒有同住的哥哥、嫂嫂，家屬趕到後，會同警方一起進到屋內查看，才發現許婦已氣絕多時。警方當場逮捕王男並起出相關證物，案經基隆地檢署偵結，以殺害直系血親尊親屬罪起訴王男。

基隆地方法院一審認定王男弒母殺人犯行明確，應依法判刑，判處王男無期徒刑，褫奪公權終身，高院二審考量王的犯罪動機及犯罪手段等，改輕判13年。

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