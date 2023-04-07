前總統馬英九5日傍晚與上海市委書記陳吉寧會談，期間談到自己任內兩岸簽署23個協議，而海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA迄今仍在有效運作。對此，前台北市議員羅智強狠酸，總統蔡英文上任後仍死抱著ECFA，該還馬英九公道。

羅智強提到，蔡英文在當總統前，曾強烈反對ECFA，抨擊ECFA是「走向中國」、「包著糖衣的毒藥」、「喪權辱國的不對稱條約」，會害死台灣經濟，揚言民進黨一旦執政，就會發動公投廢止ECFA。不過羅也指出，要終止ECFA，蔡英文當然知道不必發動公投，只要依ECFA第16條書面通知大陸，6個月後即可終止。

對於綠營從來沒有想終止ECFA，羅智強怒批，ECFA簽署近13年，已為台灣產品出口到大陸省下超過2500億元的關稅。從「一定廢掉」變成「緊緊擁抱」，這就是馬前總統所說的「民進黨也不敢貿然廢止」。

羅智強還強調，台灣能跟大陸簽ECFA，是基於兩岸間有「九二共識」的政治互信。蔡英文反對「九二共識」，卻不敢反對在「九二共識」基礎上達成的ECFA。 當初說一套，如今做一套，雙重標準、唾面自乾又怎樣？他最後更是直言，「還馬英九公道者，必蔡英文；還馬英九公道者，ECFA也。」