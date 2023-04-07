某國小黃姓男老師猥褻及性侵12歲女學生，刑事部分，黃男遭判刑3年8月；女學生及家長認為校方疏於通報、未裝監視器，提告請求國家賠償，去年底台北地方法院判校方應賠償女學生100萬元，至於女學生與家長向黃男求償部分，北院日前判黃賠償男賠償142萬多元。可上訴。

被害的少女指控，2015年到2016年間黃男是她的國小球隊教練，黃男會雙手環抱她並在體育器材室有摸她胸部，也會摸她下體，黃還在車內後座徒手撫摸她胸部，並將其手指插入她私處，後來她向母親告知後，在母親陪同下向警方報案。

案發後，研究所畢業的黃男失去教職，目前從事開計程車工作，台北地院斥責他戕害少女身心發展甚鉅，亦損及少女日後對於兩性關係之認知，所為誠屬不該，應嚴予非難，判刑3年8月，少女及家長求償部分，法官判決黃應賠償少女102萬多元、她父母各20萬元，共計142萬多元。

另女學生和父母提起國家賠償訴訟主張，國小校長、導師在案件發生後，未依規定通報、輔導，且案發地點未裝監視器，是校園安全死角，要求校方賠償。

台北地院認為，黃男在校內猥褻女學生，確實屬於教學場所，校方應負國家賠償責任，判決須賠償女學生100萬元。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。