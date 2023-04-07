一名女網友分享，台灣UNIQLO多了自助結帳的櫃台，只要把衣服放到購物籃，然後整個購物籃放到機器右邊，不必逐一掃條碼就能夠結帳。超方便的設計引起網友熱烈討論，其中有內行網友解釋，不必刷條碼的原因是吊牌有RFID，機器感應就知道買了啥。另有許多人吐槽說，日本有好幾年了，台灣真落後。

一名女網友日前在Dcard上分享，最近去逛UNIQLO發現店內多了自助結帳的櫃台，實際嘗試驚呆了，因為她好幾件衣服放到購物籃裡，然後將購物籃放到了自助結帳機的右邊，結果機器竟然就能夠辨識她買了哪些產品，甚至連尺寸都標的清清楚楚。

原PO強調，她會這麼驚訝的原因是，她不需要一件一件的刷條碼，只需要把購物籃放到指定的位置上，機器就全部都知道了，有沒有員工可以偷偷分享一下，機器是怎麼那麼聰明，不用掃條碼就能知道她買了什麼東西？

貼文引起網友討論，「其實也不是什麼厲害的技術，只是台灣勞工太廉價，資方沒有引進這個的急迫性」、「標籤紙裡面有小精靈，會自己飛過去掃描」、「迪卡農也是這樣，那時候連籃子都還在手上就已經被掃到了，超級方便」、「台灣好落後，日本有這個東西好多年了」、「好酷喔！下次來用用看」。

另有內行人解答說，拆開衣服的吊牌就會發現，除了吊牌外面有條碼，底下有這個酷東西「RFID」，所以機器感應這個就知道你買了啥。「我以為RFID已是常識了，看來我錯了」、「一般來說都是RFID，有些地方的機器會加秤重」。