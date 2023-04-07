晶片業的低迷景氣似乎難以好轉，南韓晶片大廠三星預計周五公布第一季的初步財報，單季獲利恐創下2009年之後的新低紀錄，專家分析主要原因，直指目前最大的問題還是晶片庫存過高。

綜合外媒報導，晶片業在疫情期間大爆發，許多廠商選擇擴廠、擴產應付需求，然而去年開始進入升息循環，消費者需求出現反轉，同時疫情趨緩、逐漸解封，晶片業也受到波及，陷入相當低迷的狀態。

報導提到，由於三星是記憶體晶片最大廠商，因此當DRAM與NAND價格崩跌時出現嚴重傷害，預計第一季獲利暴跌92%，降至1.08兆韓元（約新台幣231.8億）恐寫下2009年第一季獲利5900億韓元之後的新低紀錄。

研調機構TrendForce數據顯示，DRAM價格在第一季下跌2成，預計第二季還有可能下跌10至15%，NAND晶片第一季重挫15%，預計第二季再跌5至10%，景氣前景相當黯淡。

南韓金融證券服務商Eugene Investment & Securities分析師Lee Seung-woo表示，「目前最大的問題還是晶片庫存過高。」另一位分析師Baik Gilhyun則提到，由於需求疲軟，記憶體晶片的跌幅在第一季超過市場預期，第二季很有可能再次下跌，但跌幅會有機會放緩，因為DRAM和NAND的合約價格快要接近成本。

三星的競爭對手美光、SK海力士及日本鎧俠紛紛透過縮減資本資出、減產來避免價格進一步下跌，但三星反其道而行，幾乎沒有縮減支出，希望能趁對手採取保守策略時搶市佔。