男星哈孝遠的空姐妻瑄瑄（劉凡瑄）近日陷入家醜風波，被大姑哈平遠爆料娘家欠債，害黑道找上婆家，接著公開遭親家母威脅的對話截圖，因而心生恐懼。而哈孝遠岳父母2014年涉嫌詐欺3人，騙走約145萬，目前由法院審理中，其中受害者之一的孫女爆料，瑄瑄非但不理會詐欺一事，還封鎖她的社群帳號。

瑄瑄最近在節目控訴大姑哈平遠總想把小孩帶離媽媽的身邊，還要求她把兒子過戶給她，根本就是「窒息的愛」，播出後惹怒哈平遠，反控瑄瑄欠債，害黑道找上她。4日哈平遠再公開瑄瑄母親宋秀雲的威脅訊息，寫著：「你再敢動她（瑄瑄），你試試看，她娘家還有人，我不是只會跟黑道借錢而已，抱酸民棄手足，孰重孰輕，可悲的大姑白活了。」

哈孝遠的岳父母劉子銘、宋秀雲2014年擔任新光人壽業務員時，曾涉嫌向3人以「原保單解約轉單可獲利」的話術進行詐騙，吸走約145萬台幣，已被新北地檢署依業務侵占、詐欺等罪起訴，目前由法院審理中，根據《壹蘋新聞網》報導，其中一名近80歲受害婦人的孫女表示，阿嬤跟宋秀雲是多年好友，想不到竟被對方詐騙，其中5萬匯進瑄瑄的戶頭，曾詢問瑄瑄但不被理會，臉書、IG還遭封鎖。

面對爭議，哈孝遠表示不清楚岳父母的私事，瑄瑄也是，目前靜待司法審判，不多做回應。此外，哈孝遠強調瑄瑄在節目上說的只是開玩笑，沒想到事情會演變成這樣，他私下有跟哈平遠解釋，不過姊弟倆已斷聯2周，不清楚會冷戰到何時。