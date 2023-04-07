中央氣象局預報指出，今天（7）日受鋒面通過及東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(7)日受到鋒面雨帶影響，台南以北及東半部有局部陣雨，高屏亦偶有零星短暫飄雨的機率；北台明顯轉涼。各地區平地氣溫：北部14至19度，中部15至23度，南部19至28度，東部16至27度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(8日)鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，花、東偶有零星短暫雨的機率；白天氣溫微升，各地早晚偏涼微冷。下週日至週五(9至14日)連續6天各地恢復晴朗穩定，氣溫逐日回升；下週一至週五、白天「暖如夏」(北台高溫升至30度、南部則升至35度左右)、各地早晚仍微涼。

吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬及美國(GFS)模式模擬皆顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，有發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率，待持續觀察。以氣候平均而言，「西北太平洋」至今尚未有颱風生成，算是有點晚了。颱風資料庫亦顯示，百年來(1911至2021年)「4月颱」侵台，只發生過一次，機率微乎其微，模式模擬的結果與其相符合。