有些人減重遇到瓶頸，抱怨少吃還是瘦不下來，自嘲是「呼吸就會胖」的體質；對此，腎臟科醫師洪永祥直言，「呼吸不只會變胖，還會導致慢性腎衰竭！」

洪永祥在臉書發文寫下數據，「全世界2016年新增的糖尿病案例中，竟然有1／7並不是吃太多高油鹽糖飲食，而是吸到汙染空氣導致！」美國密蘇里州聖路易華盛頓大學醫學院研究團隊表示，空氣汙染進入血液當中會減少人體胰島素分泌，產生胰島素阻抗，導致肥胖與糖尿病。

洪永祥指出，空氣汙染會增加罹患心臟病和肺部疾病的風險，最新研究顯示，空氣汙染也可能會增加慢性腎臟病的風險。這項大陸研究刊登在《美國腎臟病學會雜誌》，研究人員分析了47,000多名大陸成年人對空汙中懸浮微粒PM2.5的影響，發現有10.8％的參與者患有慢性腎臟疾病，空氣中每立方公尺如果增加10微克懸浮微粒，罹患慢性腎臟病機率就升高1.3倍。

洪永祥根據醫學研究文獻歸納出空汙傷腎的幾點原因，空汙中的有害物質可以通過呼吸道進入血液，對腎臟造成直接損傷，包括腎小管細胞損傷、腎小動脈狹窄、腎絲球濾過功能減退等；空汙可能通過誘發氧化反應、炎症反應、免疫反應等對腎臟造成損傷。

另外，空汙會導致代謝疾病如糖尿病，也會致血壓上升與動脈粥樣硬化，甚至造成慢性腎絲球炎與蛋白尿；研究指出，空汙可導致膜性腎絲球炎發病率平均每年增加13％，在空氣中PM2.5含量濃度高的地區，膜性腎絲球炎發病率較高。

洪永祥指出，PM2.5比頭髮還要細，肉眼無法看見，要達到9成以上的阻絕力須戴上N95口罩，但N95口罩難以長時間配戴，因此最好的方法是提升免疫力。洪永祥建議，空汙嚴重時避免外出，家裡門窗關緊，不得不出門時應配戴醫用以上等級的口罩；平時多喝水增加代謝，多吃蔬果補充維生素C及膳食纖維。