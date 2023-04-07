號稱演藝界「大姐大」的知名經紀人，因其閨蜜2012年未婚生子，與閨蜜一起扶養小孩，8年後閨蜜過世，小孩生父出面把孩子帶回家，卻指控經紀人扣留孩子玩具和護照不歸還，涉嫌侵占罪，台北地檢署偵結不起訴經紀人。但小孩生父不服，提起再議，遭台灣高檢署駁回，經紀人獲不起訴確定。

據了解，該名經紀人的閨蜜原本和男友同居，2012年未婚生子後，經紀人協助照顧閨蜜母子，期間孩子生父曾辦理認領孩子，但小孩始終由經紀人和閨蜜共同扶養。

2020年閨蜜病故，小孩生父一度協議請經紀人繼續扶養小孩，不久生父反悔，寄存證信函給經紀人告知取消扶養協議，並自高雄北上帶走孩子，另向高雄地檢署控告經紀人長期扣留孩子的玩具和護照不歸還，涉嫌侵占罪。

雄檢調查時，經紀人否認侵占，雄檢因她住居所屬於北檢轄區，將案件移轉管轄北檢偵辦，北檢調查後認為，經紀人是受託保管閨蜜和孩子物品，並無具體證據證明經紀人有意將孩子物品占為己有，沒有侵占犯意，上月依罪嫌不足，不起訴經紀人。

但小孩生父不服，向台灣高檢署聲請再議，高檢署審核後認為再議無理由，依法駁回。因此經紀人最終獲得不起訴確定。