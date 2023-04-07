泰緬邊境的苗瓦迪地區，存在許多電信詐欺園區。（取自緬甸中文網微信公眾號）

緬甸邊境的克倫邦武裝分子又與政府邊防軍爆發戰火，數千人渡河逃難至泰國。（取自緬甸中文網微信公眾號）

20歲靜宜大學林姓女大生被證實人在緬甸，目前無法排除她是被前男友拐去KK園區。根據我國警方掌握，KK園區是在緬甸東南部苗瓦迪的廣大電信詐欺園區之一，苗瓦迪長年處在克倫邦武裝部隊與邊防軍的戰火中，電詐園區都是武裝分子把持，如同「特區」，沒人帶，僅憑護照絕對進不去，過去幾乎都是從泰國偷渡進去，因此林姓女大生若要前往該處，一定有人接應，不會是單純的「自助旅行」。

尤其根據外媒報導，泰緬邊境的苗瓦迪水溝谷地區，本周緬甸軍方邊防部隊與克倫邦武裝份子又爆發戰火，迫使大約5000人越過緬甸邊境渡河逃往泰國避難。泰國除與愛心組織進行人道救援安置外，也密切監控對岸的戰事，若波及到泰國領土、領空，將有所因應。女大生在這時候前往該處的電詐園區，安危更堪慮。

過去3年因為疫情，泰緬第一友誼大橋封閉，直到今年1月才重啟，但泰緬邊境美索的莫伊河，光是能偷渡的碼頭就有10多個，甚至友誼大橋下，就有竹筏行進。因此之前我國人蛇安排「豬仔」要前進苗瓦迪，幾乎都是先飛曼谷，再搭機到美索，之後坐車去碼頭偷渡過河。

檢警去年曾偵辦一起誘騙國人至緬甸的人蛇案，就是把人帶到曼谷後，購物逛街取信被害人，再飛美索機場，搭皮卡貨車快1小時，抵達莫伊河畔，躲在如雞舍般的空屋。據被害人描述，河面上有泰國水警巡邏，凌晨他們趁交班空檔，搭上早已聯繫好的竹筏船家，偷渡進入水溝谷（Shwe Kokko）的詐騙園區。當地如軍區，四面都是鐵絲網高牆禁區，有武裝分子駐守，越界就開槍射殺。

該起人蛇案的被害人告訴檢警，抵達園區後，福建人收走他們護照與手機，介紹園區規矩，強迫從事假博弈和戀愛詐騙，若違反守則，輕則電擊毆打，重則凌虐致死，月休2天，保底薪3萬泰銖，達不到業績，要受跑步、交互蹲跳等體罰。

檢警查出蕭姓女蛇頭每介紹1個人可賺2萬至5萬，還能抽成。台北地檢署去年底依違反《人口販運防治法》起訴蕭女。檢警估計共有10人被騙當「豬仔」，僅6人透過親友籌錢16萬元到23萬元不等贖身返台，

相關人蛇案件，因我國檢警強力掃蕩，有所收斂，但靜宜女大生就算是從仰光自願去該處，一旦進入KK等電信詐騙園區，恐怕不她想來就來、想走就走。檢警呼籲國人別輕信海外輕鬆、高薪工作機會，以免遭求職詐騙。