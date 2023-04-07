一名女網友與男友剛交往一周，她很愛對方，但坦承男友外觀、品味都不是大眾審美上的好看，「甚至能說普通偏差」，2人約會時她不會拍對方長相，但好友仍不斷關心，她也想介紹男友給朋友認識，崩潰發文問「若你的另一半外在『憑良心講』真的不太好看，遇到要好朋友關心，會以什麼心態傳照片呢？」

該女網友在Dcard發文，她日前與曖昧對象正是在一起，對方與她個性相投、相處輕鬆自在，但她認為男友的五官、身材，還是穿搭品味「都不會是大眾審美上的好看，甚至能說普通偏差」，有濃濃「中年肥宅感」，但她仍對男友有很深愛意，也因為曾經被其他人傷害過，她瞭解遇到好的人比遇到帥哥更幸福。

該女網友說，平時與男友約會拍照，都不會特別拍對方的臉，分享在社群後，朋友出於關心都會詢問，讓她很猶豫該不該傳男友的照片，強調雖不影響她對男友的愛，但她仍擔心朋友會攻擊對方長相，同時也想把男友介紹給朋友認識，她發文詢問「若你的另一半外在『憑良心講』真的不太好看，遇到要好朋友關心，會以什麼心態傳照片呢？」

其他網友留言「不在意為什麼不敢給朋友看，你就是會在意」、「你如果真的愛他，應該是在你朋友攻擊他長相的時候反駁回去」、「又不可能藏一輩子，俗話說『醜媳婦難免見公婆』，早晚都是要介紹給朋友認識的」、「我覺得真的夠愛他不會有這種問題出現」、「我覺得你擔憂太多了，正常人不會當著朋友的面攻擊朋友另一半的長相吧」。