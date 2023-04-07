小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。普發現金全力加速！財政部6日指出，全民共享普發現金「登記入帳2.0」將於11日起跑，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，6,000元當天即可入帳。

至於ATM提領6,000元普發現金，將自4月10日起跑。財政部指出，民眾只要在10日零時01分起，就可至貼有全民共享普發現金貼紙的ATM提現，全台共有2萬5,000多台ATM可領。

【1】普發6,000元 11日起當天登記 當天入帳

為讓登記入帳款項及早入帳，11日起推出「登記入帳2.0」，當天下午6時前登記，當天入帳；當天下午6時後登記，隔天入帳。

【2】長榮擠下台積 現金成長稱冠

去（2022）年台股上市櫃公司現金及約當現金餘額高達11.35兆元，創紀錄，其中我國貨櫃海運龍頭長榮去年現金及約當現金較前（2021）年大增2,840.68億元，躍居台股「好野人」第一名，台積電因海內外設廠擴大資本支出，以2,778.23億元的增額退居第二名，不過台積電仍是台股現金王，2022年握有1.34兆元現金在手。

【3】陸擬禁稀土技術出口 電車、光電恐遭殃

為了反制美國聯合盟國在晶片產業的封堵戰，中國打出具有優勢的「稀土牌」。日媒披露，中國政府打算禁止出口使用稀土的高性能磁鐵等製造技術，此舉將影響美國及其盟友，在科技、軍事、電動車、航天航太等領域的發展。

【4】全球經濟成長 恐探33年低點

世界貿易組織（WTO）5日發表最新報告指出，俄烏戰事延燒與通膨居高不下，恐妨礙貿易成長與經濟復甦。今年全球商品貿易料放緩至成長1.7％，全球經濟成長率估降至2.4％。

【5】油價若飆破100美元 重創日韓印度

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布減產、推升國際油價再度飆升。一些分析師指出，如果油價持續漲至每桶100美元，印度、日本與韓國等主要石油進口國將受害最深。