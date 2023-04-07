人氣直播主李明珊（丟丟妹）因海派風格叫賣走紅，被冠上「直播天后」封號，不過今年3月和老公王心正達成離婚協議，便另起爐灶成立新的粉絲專頁「樓頂揪樓下」，近來她一口氣開出11個職缺徵人，最高薪資上看5萬5千元，更透露收到的履歷表如雪片般飛來。

李明珊近日在粉專大舉徵才，透露長久來的心聲：「千呼萬喚、等到花兒也謝了」，只見她公開11個職缺，薪資為30000元到55000元不等，祭出的員工福利有「月休八天、勞健保、年終獎金、員工餐、全勤獎金、員工旅遊、績效獎金」，工作地點則在台中市，不忘補充說明：「第一輪先進行履歷書面審核，審核通過將會通知面試」。

李明珊也向應徵者喊話：「不論有無經驗，只要對直播有熱情、不怕操，歡迎一起加入李明珊的團隊，再次見證直播天后奇蹟」，沒想到才事隔幾日，收到的履歷表如雪片般飛來，足以見得應徵者相當熱情踴躍，讓她公開向所有人致謝：「感謝大家對李明珊重出江湖的支持」，並再次強調：「徵才計畫預計收件至4/8截止，請避免一再重複投遞，我們也會審慎看待每一份履歷」。

王心正和丟丟妹離婚後，曾被網友質疑已經離婚了，是否該自立品牌，而不是繼續用前妻的名字，對此，他也做出解釋：「丟丟妹是我個人創立的，與我和李明珊的婚姻狀況無關。我的創作和努力，與任何一段婚姻都是獨立的」。