周四收盤，道瓊指數漲2.57點或0.01%，收33,485.29點。標普500指數漲14.64點或0.36%，收4,105.02點。那斯達克指數漲91.10點或0.76%，收12,087.96點。費城半導體指數跌14.21點或0.46%，收3,071.77點。

周四的反彈不足以扭轉本周以來的低迷走勢，標普500指數和那斯達克指數周線收黑，終止了連漲3周的升勢。本周標普500指數收跌0.1%，那斯達克指數周跌1.1%，道瓊指數周線收漲0.6%。

周五因逢「耶穌受難日」國定假日，美股休市。

標普500指數11大類股以通訊服務類股漲1.71%，表現最佳。能源類股跌1.47%，跌幅最大。

Alphabet漲3.8%，微軟漲2.6%，給標普500指數帶來最大的提振。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，目前金融市場押注聯準會在5月會議維持聯邦基金利率於4.75%～5.00%不變的可能性為47%，而升息25個基點的可能性為53%。

美國勞工部將在周五發布3月非農就業報告，投資人將有3天的周末長假來消化。市場預期美國3月非農就業增加23.9萬人，遠少於2月的新增31.1萬人。

市場另一個關注重點是即將由摩根大通、花旗等大行揭開序幕的財報季。投資人亟欲了解在最近這一場銀行業危機後，銀行業體質的最新情況。

根據Refinitiv I/B/E/S，分析師平均預估第一季標普500指數成分股總獲利將較去年同期下滑5%。

受周末連假影響，美股交投清淡，各交易所成交量總計為90億股，遠少於前20日均量127億股。

標普500指數上漲與下跌股數比為1.2：1。

標普500指數成分股有6檔創新高，沒有成分股創新低。那斯達克指數有46檔成分股創52周新高、177檔創新低。