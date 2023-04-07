大陸近年多個地標性建築的落成，背後其實都有台商的身影，例如近年的重慶朝天門來福士廣場，又或北京大興機場的玻璃，實則都由台企承包製作。台玻集團咸陽公司總經理張政峰表示，像是大興機場除對玻璃節能技術有著高要求外，還要配合建築設計與配置需求，全都是客製化，「每片玻璃都不同」，不但費事也費時。過去一度要打造成大陸第一高樓的武漢綠地建案，從下單到最終交貨就花了5年之久。

具體用量上，像是來福士廣場就使用多達20萬平方公尺的玻璃，大興機場單講用量也達到8.5萬平方公尺之多，採用的都是高端技術，必須具隔熱節能效果的中空玻璃。，份技術與製造質量，也成為台玻在大陸的競爭優勢。張政峰指出，只論高端玻璃市場的話，目前台玻在大陸市占約可達到30％、位居前三大地位。

實際上，台玻耕耘大陸已多年，最早從1993年成立台玻中國控股進軍大陸投資建廠，至今已有昆山、成都、福建、咸陽等地、合計共30家全資子公司。以咸陽一個廠的浮法玻璃產能為例，就可達到每日1200噸。

為什麼到陝西發展，張政峰說明，主要還是立基於政策趨勢2大重點，除了大陸政府近年力推西部大開發，公司也確實看到中西部地區的巨大潛力，因此將據點版圖延伸至此。從2013年投產至今，業務輻射範圍擴及到山西、內蒙古甚至新疆一帶。

張政峰認為，除本身競爭力外，發展也有大陸政府助力，例如疫情期間在物流運輸或原料取得有困難時，也曾透過與當地政府去協調解決。