台灣沿海近日發現多具浮屍，引起社會大眾輿論，20具浮屍身分包括9名本國人、7名越南籍，另外4具遺體身分仍待確認；根據目前資訊，多具遺體仍未找到家屬。命理師劉能賢表示，若家中有失蹤人口的家屬要盡快前往確認，否則亡者恐造成親屬家運衰敗，成下3等人。

近日台灣沿海頻傳浮屍消息，內政部長林右昌30日表示，其中9具確認是本國人，死因為輕生或落海，跟偷渡沒有關係；但7名越南籍與4具不具名的遺體目前仍未傳出有家屬指認消息，推估與偷渡意外有關。

劉能賢表示，家中若有失蹤人口得快去確認死者身分；如果是浮屍家人，務必做超渡法會，因人類不論是自然死亡或意外死亡，都會有家屬處理後事，讓亡靈能安息；若亡靈生前是大善人，可去天堂極樂，若是大惡人，會直通地獄；其他未明確身分的，則會到陰間地府逗留，49天後再前往「6道」輪迴。

劉能賢說明，像這種意外枉死、冤死或橫死的亡魂，若得知是「外力」造成莫名的死亡後，加上沒有生前沒有功德，亡魂內心的不平、咒怨，會是一般亡靈的數倍；因此若多具浮屍沒有家屬處理後事，引領亡魂去該去的地方，就會成為所謂的「孤魂野鬼」。

而這些浮屍的亡魂為了取得功德，通常會設法通知親屬，並要求做超渡法會。如果在世親人無法接收到「亡魂訊息」，亡魂便會隨身在側糾纏，也因人鬼殊途，會產生磁場互相干擾，在世的親屬會因亡魂的咒怨、惡念，產生「衰運磁場」。

這樣的磁場如蝴蝶效應般，陽世間親人會因磁場混亂導致心神不寧、思緒不清，一步決策錯誤，後續便步步錯，造成家運衰敗的後果；親人也會因一直發展不順，日久年深，為了爭一口飯吃，便容易墮落淪為最下3等人的發展軌跡。

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