秦剛會見伊朗外長期待伊方早日成為上海合作組織正式成員。（大陸外交部）

中國大陸外交部網站7日消息，大陸國務委員兼外長秦剛6日在北京會見伊朗外長阿卜杜拉希揚。期待伊方早日成為上海合作組織正式成員，支持伊朗改善與鄰國關係。

秦剛表示，中伊關係牢固深厚。今年2月，中國國家主席習近平與伊朗總統萊希在北京共同規畫了中伊關係發展路徑。要以此為遵循，推動雙邊關係行穩致遠。感謝伊方堅定支持中方維護核心利益，中方同樣堅定支持伊方維護國家主權、獨立、領土完整和民族尊嚴，堅決反對外部勢力干涉伊朗內政，藉民主、人權等問題制裁施壓。中方願同伊方一道，增進戰略互信，加緊對接落實全面合作計畫，持續深化中伊全面戰略夥伴關係。

秦剛說，中方讚賞伊方支援習近平提出的系列重要國際合作倡議，歡迎伊方積極回應並支持全球文明倡議，願加強雙方在聯合國等多邊機構中的溝通協調，共同維護公平正義，期待伊方早日成為上海合作組織正式成員，支持伊朗改善與鄰國關係。

阿卜杜拉希揚說，再次祝賀中國全國兩會成功召開，堅信在習近平領導下，中國必將實現既定戰略目標。伊方從戰略高度看待伊中關係，將認真落實萊希訪華成果，加快推進伊中全面合作計畫，歡迎中國遊客訪伊。

阿卜杜拉希揚表示，伊方積極支持習近平提出的全球文明倡議，期待同中方加強多邊協調，繼續相互堅定支持，維護共同利益。