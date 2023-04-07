還記得3月23日獨行俠與勇士場上出現「5打0」的超級詭異場面嗎？由於獨行俠當時賽後隨即跟聯盟提出申訴，結果聯盟在7日正式駁回獨行俠申訴，也讓獨行俠為了申訴繳交的1萬美元遭到聯盟沒收，這下子獨行俠老闆庫班恐怕要更不爽了。

那場比賽打到第三節，獨行俠上場球員誤會球權屬於自己，沒想到從頭到尾球全都是勇士的，裁判也沒發現這種情況，直接把球給了勇士發球進場，讓勇士中鋒盧尼在無人防守的情況下拿到兩分，有趣的是，這場比賽最後勇士剛好就是贏了兩分。

聯盟今天給的官方說明如下，「獨行俠申訴聲稱第三節還剩兩分鐘，裁判沒有正確執行界外與發球規定，但這個狀況發生在比賽還剩14分鐘，獨行俠最後4分鐘內還兩度領先，按照NBA的抗議標準，獨行俠無法證明自己被剝奪贏球的公平機會。」

「比賽結束後，庫班發布社群媒體表示，裁判最初把球權判給獨行俠，然後暫停時改變球權，這個表述是錯誤的，獨行俠在抗議的書面報告中，也同意球權始終判給勇士的，所以聯盟得到結論是，儘管裁判可用更好方式處理，但這不足以當作申訴條件。」