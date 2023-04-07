MAGIC五大產業客戶訂單強勁，信邦營收在傳統淡季中衝出佳績，3月合併營收為28.99億元，月增1.4%，年成長18.15%；累計第1季合併營收為85.13億元，季增3.32%，年成長22.64%，創下單季歷史新高。
信邦指出，3月合併營收成長，係汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較2月成長3.04%、4.58%及10.23%；MAGIC 5大產業第1季營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長13.94%、汽車產業成長35.35%、綠能產業成長63.53%、工業應用產業成長22.67%、通訊及電子週邊產業減少21.98%。
3月連接線組生產銷售佔信邦合併營收83.31%；連接器及零組件銷售佔16.69%；若依產業別來看，綠能產業佔合併營收33.40%；工業應用產業佔26.95%；通訊及電子週邊產業佔15.91%；汽車產業佔15.00%；醫療及健康照護產業佔8.74%。
展望第2季，隨著各產業需求的逐漸增溫，信邦表示，第2季營運將優於第1季，再創單季歷史新高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。