MAGIC五大產業客戶訂單強勁，信邦營收在傳統淡季中衝出佳績，3月合併營收為28.99億元，月增1.4%，年成長18.15%；累計第1季合併營收為85.13億元，季增3.32%，年成長22.64%，創下單季歷史新高。

信邦指出，3月合併營收成長，係汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較2月成長3.04%、4.58%及10.23%；MAGIC 5大產業第1季營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長13.94%、汽車產業成長35.35%、綠能產業成長63.53%、工業應用產業成長22.67%、通訊及電子週邊產業減少21.98%。

3月連接線組生產銷售佔信邦合併營收83.31%；連接器及零組件銷售佔16.69%；若依產業別來看，綠能產業佔合併營收33.40%；工業應用產業佔26.95%；通訊及電子週邊產業佔15.91%；汽車產業佔15.00%；醫療及健康照護產業佔8.74%。

展望第2季，隨著各產業需求的逐漸增溫，信邦表示，第2季營運將優於第1季，再創單季歷史新高。